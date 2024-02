Qué fue de Nerja, el pueblo donde se rodó 'Verano azul'

Aunque no se conserva La Dorada que perteneció al ya mítico Chanquete, interpretado por Antonio Ferrandis, en 2001 se construyó una réplica que forma parte del Parque Verano Azul, aunque hay fans que aseguran que tiene pequeñas variaciones. Sin embargo, eso no importa cuando se trata de uno de los barcos más conocidos de la televisión española. El verdadero hogar de Chanquete era ficticio, pero no el sentimiento con el que todavía se entona el himno de una generación, el "No nos moverán".