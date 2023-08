Las mejores piscinas naturales de España para combatir el calor

En un país en el que los paisajes protagonizan postales preciosas no podía faltar un enclave tan mágico como la Sierra de Cazorla. Si visitas este impresionante destino en verano y quieres refrescarte del intenso calor de Jaén no puedes perderte las pozas del río Linarejos. Ubicada en el Paraje Natural Cerrada del Útero se encuentra este afluente del Guadalquivir que ha creado toda una piscina natural de aguas cristalinas de la que estamos seguros que no querrás salir.