Matosinhos, destino imprescindible del Norte portugués

Hablar de Matosinhos y de su ADN es hacerlo también del World’s Best Fish. El pescado y el marisco más frescos, recién salidos del Atlántico, traídos por los pescadores locales, gente en las que corre el mar por las venas, que transmiten sus saberes de generación en generación. Con aguas muy ricas en nutrientes, la costa de Matosinhos posee una relevante biodiversidad asegurada por la abundancia de algas y sargazo. Lo mismo ocurre con los pescados y mariscos, que presentan sabor y aromas únicos y que no han pasado desapercibidos a destacados chefs de cocina y a los amantes de la buena gastronomía de mar, consolidando la marca MWBF - Matosinhos World’s Best Fish.