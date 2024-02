La otra Costa Brava: un paseo por L'Empordà

La Costa Brava de interior es pues, lo constatamos, una firme sucesión de pueblos pintorescos y parajes rurales que también se dejan disfrutar en verano. Pero la verdadera esencia de esta zona, a pesar de lo dicho, no está tanto en sus paisajes, sino en sus paisanajes. Porque aquí son muchos los que llevan décadas arremangándose la camisa para conseguir que este lugar no pierda su carácter. Gracias a toda una legión de apicultores, pagesos, panaderos, cesteros, ceramistas, queseros, pescadores tradicionales o viticultores, entre muchos otros, hoy tenemos una Costa Brava que no solo es bonita, sino que es rica en honestidad y en raíces. Por ese motivo y no otro, unos cuantos chefs de (ahora) apellido ilustre demostraron al mundo que en esta tierra pequeña se podían hacer cosas muy grandes con lo que se tenía más a mano, es decir, con esos aceites, esas frutas autóctonas, esas vedellas ecológicas o esos pescados de roca que cualquiera puede comprar en los mercados locales.