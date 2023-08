Los bancos con las mejores vistas del mundo están en Galicia

En Ortigueira, al norte de A Coruña, se encuentra uno de los paisajes más salvajes de la costa de Galicia, los acantilados de Loiba. Aquí se ubica el conocido popularmente como “el mejor banco del mundo”. Pero detrás de este banco se esconde una historia muy curiosa. En 2009 un vecino de este municipio colocó un banco de madera para contemplar las vistas. Poco después, unos músicos escoceses que acudieron al Festival de Ortigueira escribieron en el respaldo ‘The best bank of the world’. Pero el banco se popularizó cuando Dani Caxete tomó una fotografía del lugar y con ella obtuvo en 2015 una mención especial en un concurso organizado por la UNESCO. Todo ello ha conseguido que hoy en día sea uno de los miradores más espectaculares de Galicia.