4 lugares de España que son perfectos para visitar en agosto: no conocen las olas de calor

El macizo montañoso que separa Castilla y León del norte de la península cuenta, además de con unos paisajes de película, con una temperatura media máxima que no supera los 22º C en toda su extensión. Disfruta del aire libre y de la naturaleza en lugares como el Parque Natural de Babia y Luna, o aventúrate a explorar los Picos de Europa desde Cangas de Onís en un ambiente que recuerda a los pueblos medievales más mágicos de España. Desde ahí a los lagos de Covadonga, los pueblos monteses de Calabres, Gamonéu y Bulnes. Llega hasta el Mirador de la Princesa, desde donde el Lago Enol resalta entre las cumbres. Y si te vas a quedar hasta tarde, no olvides llevar chaqueta.