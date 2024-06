Huesca, la ciudad tranquila... y más dulce

Nació hace 80 años en Huesca y trabaja en la tienda desde los 16, de 8:30 de la mañana hasta casi medianoche. “Cuando cierro, me voy caminando sola, sin prisa, china chana, por el Coso, por el casco histórico, para impregnarme de Huesca. Esta ciudad la llevo en el corazón, en el alma y en el cuerpo, en mis genes y en mi sangre. Al pasar por el parque Miguel Servet, afloran recuerdos de mi niñez: la casita de Blancanieves, las pajaritas, los estanques…” Con reparo, porque no quiere hacer publicidad negativa, nos comenta: “No he ido nunca a un Zara ni a un Mercadona. Mi forma de comprar es tan tradicional como yo misma. Si no fuera por tiendas como la mía, todas las calles y todas las ciudades serían iguales”. A un rico que quiso comprársela a cualquier precio, le dijo: “Mi tienda vale tanto, que no vale nada. Y como no vale nada, ¡vale tanto!”.