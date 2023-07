Última hora: Vete a Ibiza en agosto con superoferta de vuelo y hotel.

Esta isla de Baleares ofrece numerosas actividades y visitas, no todo tiene que ser fiesta durante días, Ibiza cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos y playas preciosas que no debes perderte durante tus vacaciones. Mucha gente suele cometer el error de creer que este lugar es una jarana continua y que no hay espacio para el disfrute cultural, pero eso está muy lejos de la realidad y aquí te mostramos algunos enclaves y parajes que debes conocer antes de abandonar la isla.