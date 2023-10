Reto Pelayo Vida 2023 en la Patagonia, en directo: llegada al Refugio de Piedra Fraile

Ahora, su cometido es facilitar las cosas a las cinco mujeres que, después de enfrentarse al cáncer, han aceptado el desafío de explorar el Campo del Hielo Sur y llegar a la cumbre del cerro Gorra Blanca en la actual edición del Reto Pelayo Vida. Puede parecer excesivo para quién ha sufrido una enfermedad de semejante calibre, en algunos casos hace muy poco tiempo, como sucede con la turolense Laura Villa, que pasó por su última intervención en febrero de este año. En sus propias palabras: “Pasé del sofá y la cama a la Patagonia”. Y es que lo importante en este caso no es la fuerza física. Rocío Monteoliva, guía de alta montaña y directora técnica del Reto, cree que la clave está en entender que no se trata de una competición. El objetivo es llegar, y para eso no hay que elegir a las mujeres más fuertes, si no a las que mejor se adaptan al trabajo de equipo y se complementan con sus competencias. Obviamente, todas han seguido el programa de entrenamiento que les ha marcado Rocío, adaptado a las características de cada una.