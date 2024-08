Puerto Nariño, un pueblo amazónico más sostenible que el norte de Europa

No hay carreteras, tan solo unos senderos pavimentados que son conocidos como trochas y que los poco más de 10.000 habitantes suelen recorrer siempre a pie. No hay contaminación acústica, ni luminosa. Tampoco medioambiental. Quizá, por eso, las inmediaciones de Puerto Nariño se han convertido en el hogar del delfín rosa, que no teme en acercarse al muelle para deleite y goce de locales y visitantes.