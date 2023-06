Un paseo por Idstein, la joya alemana de las casitas de colores

La Torre de las Brujas es la estructura más antigua de Idstein y, a lo largo de su historia, hasta finales del siglo XVIII, cuando ya no se requería este uso, ha servido principalmente como torre de vigilancia de la ciudad. Además, sirvió como una advertencia útil de que podría haber incendios cerca. Tower of the Witches no es solo un nombre aleatorio. Una placa en la base de la estructura honra a las víctimas de la opresión y persecución que sufrieron numerosas personas, especialmente en la Edad Media, tras ser acusadas de practicar la brujería.