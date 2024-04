Kirguistán, el tesoro oculto de la Ruta de la Seda

Por eso, no es casualidad que las etiquetas turísticas definan al país menos conocido de la región como la Suiza de Asia. Al igual que en la Suiza europea, en Kirguistán no veremos un papel tirado en el suelo, y aún menos, las montañas de plásticos que tanto nos deprimen en muchos sitios del planeta. El aeropuerto de la capital, Bishkek, es el anuncio preciso de lo que nos espera: limpieza absoluta, trámites sencillos y sonrisas al por mayor. En la puerta espera según lo previsto el 4x4 que hemos reservado, necesario para superar diversos tramos de pistas en las partes más remotas del país. El pago se ha realizado por adelantado a través de una conocida aplicación móvil, contradiciendo un poco la imagen bucólica que nos habíamos hecho, aunque el resto del viaje se encargará de disipar las dudas. Lo auténtico y lo moderno no son contradictorios.