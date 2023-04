Gunma, el Japón más salvaje y natural

Si la muñeca daruma ha llamado tu atención, no puedes perderte el Festival del Primer Mercado que se celebra cada año. Los encontrarás de todas las formas, colores, tamaños y diseños. Pero si nos alejamos de la ciudad y paseamos por el monte, la visita a la cascada de Fudo no puede faltar. Con sus 32 metros de altura y rodeada de vegetación, nos permitirá captar una fotografía preciosa. Al estar en la zona con más vegetación de las cuatro, no podía faltar tampoco el Festival de los Cerezos en Flor, que se celebra cada primavera a lo largo de dos kilómetros y permite contemplar este magnífico acontecimiento natural.