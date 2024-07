Fermont, el pueblo de Canadá que se esconde del viento con un muro digno de Juego de Tronos

La decepción es compartida, amante de Juego de Tronos, el muro de Fermont no es un muro de hielo con guardianes y magias. Es una construcción de viviendas, bien sólidas, firmes y pegaditas, con todo lo necesario para vivir en su interior: más que un muro, se diría que es un refugio. Los empleados de la minera, pueden pasar todo el invierno ahí dentro sin necesidad de salir, salvo a trabajar. Todo lo que puedan necesitar lo encuentran en esas paredes. No sé, eso sí, cómo ventilarán sus casas. Habría que ir a comprobarlo de primera mano, pero con el calorcito que tenemos aquí ahora, no apetece demasiado.