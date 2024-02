El extraordinario pueblo al que nunca llega la luz del sol

No, no fue construido en las profundidades de una cueva ni debajo del mar. El motivo por el que este pequeño pueblito de poco más de 3.000 habitantes, y ubicado en la región sureste de Austlandet, carece de luz solar es que “se ubica en un valle muy profundo, así que las montañas que lo rodean no dejan que llegue la luz solar”, cuentan en un artículo de Meristation. El sueño heidiano de vivir entre altísimas cumbres convertido en una especie de pesadilla de la oscuridad. Al fin y al cabo, debe ser bastante descorazonador pasear por calles que están siempre y sin excepción a la sombra. Sin sentir nunca ese calorcito agradable del sol del mediodía en la cara. Sin brillo.