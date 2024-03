Todos los encantos de Buenos Aires, la burbujeante capital argentina

En 2023 se cumplieron cien años de la publicación de Fervor de Buenos Aires, primer libro de Jorge Luis Borges. Era un poemario escrito por un joven de 23 años que acababa de regresar a su ciudad natal tras haber pasado siete años en Europa y en el que se reconoce la voz de un flâneur que transita infatigable una ciudad redescubierta y, por tanto, en buena medida inventada. Igual que se inventa al ser amado en los descubrimientos primeros, también el viajero inventa la ciudad conforme descubre aquello con lo que soñó empatizar. El amor de Borges por su ciudad era tan real que llegó a escribir lo siguiente: “Siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta. Me gusta tanto que no me gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso”.