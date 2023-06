Farsha Café, el restaurante que te transporta a la película de Aladdín

El horario del establecimiento es de once de la mañana a una de la noche ininterrumpidamente, por lo que puedes optar por comer en el mismo o pasarte a media tarde para tomar algo. Sin embargo, has de tener en cuenta que los niños no están permitidos en el Farsha Café, por lo que esta no es una opción si viajas en familia con pequeños. También has de saber que en este local las mesas no pueden separarse ni juntarse. El objetivo de esta norma es favorecer las relaciones entre los clientes. Por último, ten en cuenta que no está permitido acceder a la playa privada de la que dispone el restaurante con ningún tipo de comida o bebida.