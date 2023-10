No la llames India, llámala Bharat: ¿Cambiará finalmente el nombre del país hindú?

En el caso de que la actual India pasara a llamarse Bharat, Paquistán podría postularse para cambiar su nombre a India. Las rencillas entre los dos países vienen de muy atrás, pero en lo referente al nombre ambos reivindicaban llamarse así desde un principio, ya que el valle del Indo realmente atraviesa Pakistán. De todos modos, haya cambio o no, no sería la primera vez en la historia que esto ocurre: Birmania pasó a llamarse Myanmar en 1989 por connotaciones coloniales, Pakistán Oriental se llama Bangladesh desde 1971, Turkía en inglés ya no se pronuncia Turkey (pavo) sino Türkiye desde 2022 y Países Bajos abandonó Holanda en 2020; aunque muchos de estos países no han conseguido borrar su pasado.