Descubre las nuevas oficinas de Nueva York de las que todo el mundo habla

Nueva York está en constante transformación y la antigua refinería Domino Sugar Factory es un claro ejemplo de ello. Su metamorfosis pone el foco en el frente marítimo del norte de Brooklyn, en Williamsburg, que en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad. El imponente Domino Sugar Factory se alza hoy con más brillo que nunca gracias al gran cartel lumínico que preside su fachada de ladrillo y a las imponentes oficinas que el estudio Practice for Architecture and Urbanism (PAU) ha proyectado en su interior. Convertido en nuevo centro neurálgico de la zona, el nuevo inmueble bautizado como The Refinery at Domino, de 42.700 metros cuadrados, logra aunar el encanto histórico del emblemático edificio con las ventajas de una nueva construcción. Y lo hace rodeado de un ambiente local y alternativo, rico en street art, restaurantes y cafeterías de moda y unas impresionantes vistas del skyline de Manhattan.