Los 42 lugares más espectaculares del planeta

Gates of the Arctic no es el típico parque nacional norteamericano. No hay rangers con sombrero, ni zonas de picnic, ni campings... Una avioneta o hidroavión deposita al viajero en alguna pista de grava o en un lago y, a partir de ahí, hay que buscarse la vida en las planicies de la tundra o en la espesura del bosque boreal. Con sólo 4.000 visitantes anuales y una extensión similar a la de Galicia, es más fácil encontrarse con un oso grizzlie (tan fácil, que se recomienda llevar un spray anti-oso y/o un arma) que con un excursionista. El premio es la naturaleza virgen, salvaje y todopoderosa al norte del Círculo Polar Ártico.