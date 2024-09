7 lugares que debes conoces para decir que has recorrido Brasil

Pero no se puede culpar a nadie por querer conocer un país, exprimir al máximo esas vacaciones para las que ha podido estar ahorrando durante meses y querer sacarles partido, llevando consigo todo lo que pueda. Quizá nunca se pueda llegar a conocer Brasil, no del todo al menos, pero no es tan difícil crear un itinerario con los sitios más emblemáticos, esos que pueden mostrar una realidad que va más allá de sí mismos. Poder decir con seguridad que conoces un lugar es poco más que imposible, pero intentar recorrerlo, comprenderlo hasta donde se pueda, es la razón de ser para aquellos que se hacen llamar viajeros. Esto no es más que una ayuda en el imposible, pero muy necesario intento de recorrer este monumental país, con una lista con 7 de sus lugares más emblemáticos, maravillosos, sorprendentes y, por supuesto, conocidos. Allá vamos.