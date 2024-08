7 cosas que debes saber para no pecar de turista primerizo en Berlín

Berlín no es una ciudad que se pueda visitar sin más. No es una capital que tachar en la lista de lugares imprescindibles que hay que visitar una vez en la vida, no. Es mucho más. Berlín se siente, se vive, se disfruta y se recuerda. Y si ya has visitado la ciudad, puedes comprobarlo por ti mismo. ¿Qué recuerdas de ese viaje? Empiezo yo con tres apuntes: hay que darle siempre una oportunidad al codillo, en las cafeterías se suele trabajar muy a gusto y es la ciudad en la que empecé a disfrutar del sabor de la cerveza… con 27 años.