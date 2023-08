Berlín: la capital más vibrante de Europa, en 5 paradas imprescindibles

Siguiendo el bulevar Unter den Linden, desde la Puerta de Brandeburgo hacia el este, llegamos a la zona de museos más importante de la ciudad: la Museumsinsel (literalmente, la Isla de los Museos) explica por qué Berlín también es conocida como la Atenas del Spree. Sus cinco museos impactan por su arquitectura neoclásica y las maravillas que se esconden en su interior, como la reconstrucción del Altar de Pérgamo (siglo II a. C.) y de la Puerta de Ishtar (siglo VI a. C.) o el busto de Nefertiti (siglo XIV a. C.). Justo al lado se localiza la majestuosa Catedral de Berlín, cuya cúpula recuerda el estilo del renacimiento italiano.