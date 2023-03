Berlín: anatomía de una ciudad verde

Pero, precisamente por esta cercanía entre los hitos arquitectónicos, el centro es ideal para ser descubierto en bicicleta, como llevan haciéndolo los berlineses mucho antes de la fiebre por los sistemas de bike sharing que hoy ofrecen todas las ciudades. Más concienciados aún son los Green Bike Tours, que brindan recorridos sobre dos ruedas por la ciudad, pero desde un punto de vista sostenible: en sus rutas guiadas no faltan los edificios energéticamente eficientes, las empresas con techos verdes o los locales que promueven una economía circular. Y si no, siempre quedará el medio de transporte más antiguo que existe: el de las propias piernas. En este caso lo mejor es descargarse la aplicación Going Local, para conocer las atracciones de cada uno de los 12 distritos, o About Berlin, que hasta recrea momentos históricos para lograr una visión del futuro a través de un viaje en el tiempo.