Sitio secreto en Nueva York: Fraunces Tavern, un restaurante con 250 años

El edificio fue construido en 1719 como una vivienda privada, que más adelante se convertiría en un hotel con taberna donde se alojarían los soldados revolucionarios. Por este preciso motivo, fue objeto de ataque para los ingleses en 1775, quedando prácticamente destrozado. No fue hasta 1904 cuando 'Sons of the Revolution', una organización dedicada a mantener viva la memoria de la revolución norteamericana, lo adquirió y se encargó de restaurarlo, replicando varios de sus salones originales.