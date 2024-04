Un violoncelo bajo el tejado de zinc, una columna de Xavier Aldekoa

En las chabolas de Moletsane no había sonado jamás Mozart, pero era habitual oír otro tipo de partituras: tiroteos al anochecer. Gritos y peleas entre borrachos también se oían; y alguna sirena de policía, aunque menos, porque hace años la pasma no se aventuraba por aquella barriada pobre de Soweto, en el suroeste de Johannesburgo. Bajo aquellos tejados de chapa y zinc, genios como Chopin, Schubert o Beethoven simplemente no existían.