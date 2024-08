Viajes y letras: libros para el verano, para el otoño, para el invierno

Después de leerlo no sé si soy más prudente, pero puedo citar cosas de esta manga: “ni al justo leyes, ni al sabio consejos” o de esta otra: “nunca apurar ni el mal ni el bien: a la moderación en todo redujo la sabiduría toda un sabio (…) la naranja que mucho se estruja llega a dar lo amargo”. Sin querer contradecir al sacerdote y escritor de hace cinco siglos, cito a Wilde (al que atribuyen tanta frase ingeniosa que me hace dudar): “todo con moderación, incluso la moderación”. En este librito hay 300 aforismos comentados. No son fáciles de entender, ni de aplicar, pero quedan muy bien citados en post o artículos.