Viajes y letras: libros para los caminos

Una compilación de sus columnas. Perfecto para leer entre rondas en el chiringuito. Hay camareros que tardan una o dos columnas en servir la siguiente cerveza. Y hay columnas de Olmos que pueden hacer más habitables los chiringuitos: ¿por qué nos peleamos así por unas rabas y un vistazo al mar? “El reseñista de libros tiene que leerse el libro y luego escribir sobre cualquier cosa”, dice Olmos. Y obediente como soy escribo que no he leído nada sobre chiringuitos: ¿algún libro que recomienden sobre chiringuitos? Algo he leído sobre piscinas, playas, veranos. Nada de chiringuitos. Inhóspitos chiringuitos. “Si quieres a Onetti, ve al libro de Onetti; la reseña solo será buena si habla de mí”, dice Olmos. Y de nuevo, obedezco. Aunque la idea no es hacer reseñas, es lo contrario.