Los 5 mejores libros de 2024 para llevar a la playa

No existe placer mayor que leer un buen libro escuchando el ir y venir de las olas al fondo, oliendo el agua salada y dejando que el sol bese levemente la piel. Por mucho que se afirme que ya está todo inventado, la literatura no hace más que demostrar lo contrario -no hace falta leerlos todos, pero sí hay algunos básicos para disfrutar antes de morir-. Cada año salen nuevos libros con nuevas historias preparadas para convertirse en los mejores compañeros de viaje de los más ávidos lectores, al igual que este 2024.