Viajes y letras: tres libros para tres destinos (V)

Igual que hay temporadas en las que uno deja de leer como si se hubiera olvidado de que sabe hacerlo, como si ya no supiera sentarse en el sofá, prender una luz, abrir un libro y seguir con la mirada las letras, una a una, como si esos códigos vetustos hubieran perdido el sentido, pues igual, exactamente igual, hay temporadas en las que uno padece el arrebato de clavarse en el sofá y encender una luz y abrir un libro y tragonear páginas y capítulos. Y volver a la biblioteca y asaltar librerías y no querer ser invitado a fiestas ni eventos ni planes: ahora solo quiero leer, hasta que me olvide, cualquier tarde, de cómo hacerlo.