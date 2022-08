Los viajes de la actriz Leonor Martín: "Me fascina la energía que tiene Lanzarote"

Rostro familiar televisivo gracias a sus papeles como actriz en series como Física o Química y Acacias 38, Leonor Martín ha triunfado esta temporada dando el salto como presentadora, junto a Lidia San José, de Los pilares del tiempo en La 2, un programa muy viajero en el que la madrileña ha podido demostrar todo su bagaje como arquitecta. Y es que el espacio disecciona y radiografía los espacios arquitectónicos y monumentos más espectaculares de España para entender mejor su historia y sus curiosidades. Leonor nos cuenta en nuestra sección Pasaporte qué otros espacios repartidos por todo el mundo la han cautivado.

-Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?

Un verano en Puerto de Vega, Asturias. Fui allí con mi familia e hice muy buena amistad con un grupo de niños y niñas del pueblo. Fue el verano más divertido, salía y entraba de la casa para jugar sin dar explicaciones. No quería regresar a Madrid.

-¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?

El viaje de fin de curso, a Sevilla. Recuerdo especialmente los Reales Alcázares y sus pavos reales.

-Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?

Lanzarote. Me fascina la energía que tiene la isla y el universo de César Manrique.

-¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?

Si tuviera los dos haría la vuelta al mundo, pero si hay que elegir un único lugar, diría Brasil. Me encantaría poder hacer un viaje de varios meses para conocer el país y visitar la obra de la arquitecta Lina Bo Bardi.

-¿Su rincón favorito del planeta?

La terraza del apartamento de mi amiga Danya en Estambul. Me pasé horas de madrugada en silencio contemplando los barcos entrar y salir por el Bósforo.

-¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?

No como tal, pero me ha encantado descubrir lugares donde se han ambientado historias que me han emocionado en ciudades como Roma, París, Berlín, Nueva York o La Habana.

-¿Medio de transporte favorito?

Los viajes largos en tren son los más divertidos. Me encanta el tiempo de pausa y poder conocer a otras personas que también viajan.

-¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?

Volví de Grecia con la maleta repleta de aceitunas negras, queso feta y orégano. Estuve comiendo ensalada griega durante semanas.

-¿Qué no puede faltar en su maleta?

Un cuaderno para dibujar y tomar notas del viaje. Siempre pienso que voy a regresar a los lugares y me gusta hacer una especie de cuaderno de viaje para recordar los sitios que he visitado.