Cómo viajar a Sudáfrica a través de 2 libros, una serie y una peli

El popular presentador, cómico y escritor Trevor Noah nació fruto de una relación ilegal. Me explico. Su padre es de procedencia Suiza y su madre es de la etnia sudafricana xhosa. Él es blanco y ella es negra. Y cuando Noah nació, en 1984, este tipo de relaciones estaban prohibidas en el país africano. Este dato es el motor de Prohibido nacer, autobiografía cuyo subtítulo no deja lugar a dudas: “Memorias de racismo, rabia y risa”. Gracias al humor, Noah transmite sin dramatismo las dificultades a las que tuvo que enfrentarse en su Johannesburgo natal a causa del color de su piel. Más allá de la crítica social, estas memorias son también una emotiva carta de amor a sus progenitores: “Mi madre me quería tanto, que tuvo que tirarme de un coche en marcha para que huyera. Mi padre me quería tanto, que cuando paseaba conmigo lo hacía por la vereda de enfrente, sin mirarme”.