El truco del desayuno en los hoteles: así te pueden salir gratis

Cuando se viaja en familia y se contratan habitaciones familiares o hay menores en el ‘pack’, algunos establecimientos ofrecen el desayuno de los menores gratis. En este caso, los peques han tenido suerte, ya que, a los adultos, sí les tocará pagar su parte. Si no has tenido esa suerte y quieres desayunar en el hotel se puede contratar como un servicio extra, pero debes saber que en ocasiones no compensa pagar el precio del desayuno, ya que en España (al menos en nuestro día a día) no solemos tomar desayunos copiosos.