El club del desayuno: placer mañanero con el desayuno francés

El país galo es conocido mundialmente por algunos elementos gastronómicos como la ratatouille, el foie gras o los crepes, pero cuando hablamos del desayuno, en Francia no puede faltar la buena bollería. Las pastelerías se pintan de ese color marrón tan típico del dulce más famoso del país, los croissants. Todo aquel que viaje a nuestro país vecino prueba este suculento alimento que puede comerse a cualquier hora del día y que es una auténtica delicia. Pero no es el único producto de bollería que se come en Francia, allí, los dulces protagonizan el desayuno y en este artículo explicaremos cuál es el desayuno típico de Francia y qué incluye.