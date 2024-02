Tres obras de Gaudí que nadie conoce y son una oda a la belleza

Aunque Gaudí proyectó prácticamente toda su obra en Barcelona, no es el único lugar en el que se puede disfrutar de estas maravillas de la arquitectura modernista: desde Comillas hasta Palma de Mallorca, pasando por León o Astorga. De las once que hay en la ciudad condal, siete de ellas son Patrimonio de la Humanidad (la fachada de la Natividad y la cripta de la Sagrada Familia, el Parque Güell, el Palacio Güell, la Casa Milá, la Casa Vicens, la Casa Batlló y la cripta de la colonia Güell). No todas sus obras son declaradas patrimonio, pero sí son auténticas odas a la belleza arquitectónica.