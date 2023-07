Tres destinos españoles que han decepcionado a los viajeros internacionales

Por suerte, estas tres ciudades que más decepcionan a los viajeros internacionales no están ninguna dentro del top 10 de este ranking. De hecho, los tres primeros puestos están ocupados por Bangkok, con un índice de decepción del 16,6%; seguida de Antalya, con un 16,5% de visitantes decepcionados; y Singapur, con el 15,8% de sus viajeros decepcionados. Sin embargo, nosotros no creemos que ninguna de nuestras ciudades sea una decepción, por eso te animamos a que las visites, descubras todos sus encantos, que no son pocos, y te formes tu propia opinión al respecto.