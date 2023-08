El mapa con las atracciones turísticas más sobrevaloradas del mundo

Y si se ha llegado a una conclusión clara es que la atracción más sobrevalorada del mundo es 'The Making of Harry Potter Studio Tour de Londres', según las opiniones de TripAdvisor. Y es que siete libros, ocho películas y un sinfín de spin-offs no son suficientes para satisfacer a sus fanáticos en este lugar en el que una entrada parte desde los 47,95 euros. Pero, según los usuarios, el problema real es que hay mucha magia para comprar y que los precios no son nada asequibles; una capa parte desde los 100 euros aproximadamente. O, también, los viajeros asumen que pagar por hacerte una foto con una escoba... es pasarse.