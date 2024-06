Suiza es el destino favorito de los indios por esta curiosa razón

Pero no todo es tan maravilloso como puede parecer en la pantalla, ya que algunos actores han declarado que fingir que están bajo el calor meridional de India con un sari mojado por la nieve no es sencillo, tal y como se mostró en una exposición en Zúrich a principios del siglo XXI. Aun así, los fans quieren experimentarlo en sus propias carnes y no dejan de disfrutar de aquellos lugares siendo los protagonistas de su propia película.