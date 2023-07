Sol de Ibiza, protectores solares 'zero waste' para viajeros conscientes

Sol de Ibiza tiene a la venta una amplia gama de protectores solares ecológicos a base de óxido de zinc como filtro físico mineral protector contra los rayos UVA y UVB. Al prescindir de Dióxido de Titanio, nanopartículas y microplásticos, no solo protege nuestro cuerpo, también ayuda a proteger y cuidar el medioambiente. Además, al no estar perfumado, es perfectamente apto para pieles sensible y/o reactivas. También es resistente al agua, por lo que no deja residuos en el medio marino. Al ser transparente, no blanquea y queda perfectamente oculto tras su aplicación.