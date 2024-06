Los viajes de Sara Gutiérrez y Eva Orúe: “Durante 21 días en el Transiberiano, no coincidimos con ningún turista”

Como confiesan las autoras, en aquel momento el Transiberiano no era un tren de lujo como pueda parecer hoy, sino un método de transporte normal y corriente. Y, a pesar de que ambas hablaban ruso, recorrer aquellos remotos parajes sin la ayuda de internet y el smartphone no fue fácil. “No teníamos nada de información”, confiesa Sara. “Viajábamos con esta guía que era de toda la Unión Soviética, no solo de Rusia [la autora muestra un panfleto de apenas 60 páginas]. La mayoría de las ciudades ni siquiera aparecían. No podíamos reservar hoteles, porque no sabíamos si los había. Teníamos que llevar todo el dinero en efectivo porque no se usaban tarjetas de crédito. Y tampoco sabíamos ni siquiera si encontraríamos puntos de cambio de dólares, con lo cual llevábamos una pila de rublos.” Eva hace un apunte que subraya lo extraordinario de su experiencia: “Durante los 21 días de viaje, creo que no coincidimos con ningún turista”.