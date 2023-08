Sal de IBIZA The Store, el lugar en el que palpar el sabor y color Mediterráneo

En SAL de IBIZA The Store, por supuesto no puede faltar su SAL de IBIZA, en todas las versiones posibles, sus famosas patatas y rosquilletas. Allí también se rinde homenaje a las marcas del grupo, EXQUISITE y a Frutos Secos Ibiza, que este año cumple 45 años de boca en boca. SAL de IBIZA The Store también dispone de productos para eventos, bodas u otras celebraciones en los que se desee sorprender a los invitados con la auténtica esencia de Ibiza, por lo que será tu acompañante ideal en tu estancia en la isla.