Rosa María Calaf: "Si eres viajera, viajas a cualquier edad. Se puede viajar siempre"

Hasta el momento, son 183 los países que ha visitado. "Pero no cuenta haber estado solo en el aeropuerto —nos advierte—. Tienen que ser por lo menos cuatro o cinco días." Y no se detiene en esa impresionante cifra. Rosa suma y sigue. "No es fácil, porque es imposible en este momento visitar algunos países que me faltan. No fui a ellos profesionalmente y arriesgarme ahora… Somalia, por ejemplo, o Yemen. Con Yemen, sin embargo, todavía tengo esperanza de poder ir."