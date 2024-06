Roraima, la única montaña del mundo sin pico: es casi inaccesible y su origen es un misterio

No es magia lo que ha gestado esa forma tan curiosa, sino un proceso denominado lixiviación. Durante 180 millones de años, el agua de la lluvia que cae en la estación húmeda ha provocado una erosión en los bordes que han creado estos acantilados tan perfectos. Al contrario de lo que pudiera parecer, en la cima es imposible que se fije ningún tipo de nutriente o partícula, por lo que no existe vegetación, aunque los científicos creen que allí puede haber especies endémicas que aún no se han descubierto.