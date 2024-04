A punto de zarpar el barco que dará la vuelta al mundo con una familia española al timón: bienvenidos al Forquilla

Entre la cantidad de estímulos que nos llegan a través de Instagram, un día se cruzó una cuenta en mi camino que me llamó la atención. Una pareja, con un niño pequeño, se habían marcado el reto de dar la vuelta al mundo a bordo de un velero. Sin ser yo una apasionada del mar (aunque en su día practicara windsurf y vela en la magnífica playa de la Magdalena en Santander), empecé a seguirles… Han pasado algunos años y he ido viendo como una idea que a mí me parecía loquísima, iba cogiendo forma. Sus seguidores aumentaban en redes y, por tanto, aparecían nuevos patrocinadores que ayudaban a poner el velero a punto.