Una playa española única en el mundo: es tan sorprendente por el color de su arena

Desde el mirador de O cruceiro de Teixidelo, desde donde podréis disfrutar de unas vistas impresionantes a los acantilados y al mar, se puede seguir un camino sin pérdida para llegar hasta la playa de Teixidelo en 40 minutos. Es importante no desviarse del sendero, ya que no hay señalización, y aunque el camino no es difícil, es imprescindible llevar buenas botas de montaña para no sufrir accidentes.