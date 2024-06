Las palabras que solo escucharás si viajas Murcia

Vamos a pijo sacao, pero no hay que alarmarse, ya que no nos hemos convertido en exhibicionistas ni nada parecido; simplemente vamos a una velocidad que ya quisieran los pilotos de Fórmula 1. Ni tiempo nos ha dado de calzarnos los bambos, pero no hay problema, ya que siempre habrá algún amiguito que nos lleve a coscoletas o, para entendernos, a hombros.