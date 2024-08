Los lugares que no podrás visitar por culpa de la guerra

Los datos no engañan, el mundo está en su momento más conflictivo desde la Segunda Guerra Mundial. Según el Institute for Economics and Peace el número de conflictos armados a lo largo del globo asciende a 56, con 92 países involucrados en acciones bélicas más allá de sus fronteras. Son datos que contrastan con una subida del turismo a nivel global y que dejan un futuro incierto sobre la imagen del mundo.