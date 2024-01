Lugares donde echarse siestas públicas en Barcelona

No me ha dado vergüenza alguna dormir aquí y, sin embargo, me da cierta aprensión salir ahora con pelo despeinado y pinta de mapache. No me saco los auriculares y paso al lado de la mesa donde una comensal con la boca abierta me mira: “De dónde ha salido este”, dicen sus ojos. De un lugar mejor. Bon profit y bona nit.