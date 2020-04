Los logos también cambian por el coronavirus

Vivimos momentos difíciles, con millones de personas confinadas en todo el mundo el COVID-19 se ha convertido en una nueva lucha que tenemos que afrontar, ante todo, unidos.

Pero las marcas siguen ahí y tienen que seguir afrontando campañas publicitarias, aunque sea en la vía digital, que estén acordes a la situación que vivimos, y es que la creatividad ahora más que nunca está a la orden del día y eso las marcas lo saben.

De esta forma, diversas marcas han decidido hacer un guiño a la situación que vivimos modificando sus logos y así ayudar a lanzar un mensaje que todos ya conocemos: la necesidad del distanciamiento social y la obligación de quedarnos en casa.

AUDI

Audi ha sido una de las primeras marcas que decidió cambiar su logo temporalmente y en apoyo del #quedateencasa. Bajo el lema “Mantengamos las distancias para estar más unidos” nos han mostrado un video en el que sus famosos aros, por una vez, se separan para mantener la distancia y poder controlar la curva.

Hoy las palabras cerca y lejos han cambiado de significado. Porque hoy sabemos que podemos estar unidos en la distancia. Porque hoy esas distancias nos hacen uno. #Quédateencasa para #frenarlacurva. pic.twitter.com/QSOp8hDFT7 — Audi España (@audispain) March 18, 2020

TELEFÓNICA

Telefónica, aunque nos mantiene unidos y conectados, ha decidido mantener la distancia de seguridad haciendo que su famoso logo que lleva su mismo nombre se separe simulando la distancia de seguridad.

Bajo el lema “Aunque tengamos que estar distanciados, #seguimosconectados” intentan también hacer ver que la única solución a este problema es luchar todos por una misma causa mediante el distanciamiento social.

COCA COLA

Coca Cola ha decidido lanzar un mensaje exterior en Times Square en el que podemos ver las letras de este icónico logo más separadas que de normal.

Coca Cola elige el lugar más concurrido del mundo para enviar su mensaje de distanciamiento social:

modifica su logo y separa cada letra. Así amaneció ayer domingo Times Square en NY:

'estar separados es la mejor manera de permanecer unidos'. pic.twitter.com/KAHYETvSw6 — carolina rocha m (@carolina_rocha_) March 23, 2020

El lema que han usado ha sido “Satying apart is the best way to stay united” (“Mantenernos separados es la mejor forma de estar unidos”), y con este gesto intenta concienciar de la importancia de mantener la distancia en una ciudad muy castigada por el coronavirus como es Nueva York.

DESIGUAL

Tras más de 30 años con sus “Humanos” dados de la mano, desigual ha decidido que es momento de que ellos también mantengan una distancia prudencial para los momentos que vivimos.

Por primera vez en 36 años nuestros “Humanos” van a dejar de darse la mano. Solo unidos en la distancia, conseguiremos que la vida vuelva a ser chula. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/qS9tzjrNt4 — Desigual España (@Desigual_ES) March 13, 2020

Es por eso que bajo el #YoMeQuedoEnCasa sus humanos han dejado de darse la mano para que la vida, como dicen ellos, “vuelva a ser chula”.