Llega la semana de la Cascada de Fuego, el espectáculo más alucinante de Yosemite

Con las últimas luces del día la cascada de fuego vuelve a nacer, un fenómeno único que ocurre todos los años durante los últimos 10 minutos de luz anunciando así la llegada de las frías noches de febrero. El Parque Nacional de Yosemite, California, acoge este impresionante evento que, para que se produzca, tiene que cumplir unas características muy concretas.

La cascada cambia su común color azul por el rojo fuego más intenso que nunca hemos visto, el Horsetail Fall (Cola de caballo) fluye por la famosa pared rocosa de El Capitán y al ocaso se ilumina simulando un río vertical de lava.

La cascada está orientada hacia poniente lo que permite que este fenómeno natural pueda ocurrir cada febrero, este año todavía no se sabe cuales son las mejores fechas para observar este fenómeno en su máximo esplendor. Aunque normalmente suele ocurrir entre mediados y finales del segundo mes del año.

¿Cuáles son las condiciones perfectas?

Para que podamos contemplar esta impresionante estampa tienen que cumplirse unas condiciones muy concretas. Para empezar, el sol tiene que conseguir el ángulo perfecto, es decir, tiene que estar situado en el lugar correcto para que los rayos puedan incidir sobre la cascada estacional.

La temperatura tiene que ser la ideal, tienen que ser lo suficientemente cálidas para que la nieve se derrita un poco y el agua fluya con naturalidad por la cascada. Si el frío se instaura, la nieve seguirá congelada y no caerá por la pared.

La tercera condición es la más importante, si esta no sucede la cascada de fuego no se producirá. Este punto clave es que el cielo tiene que estar completamente despejado, no puede haber ninguna nube que impida que los rayos de sol lleguen hasta la cascada y se reflejen en ella.

Durante algunos años este fenómeno no se cumplió y es que las fuertes sequías que asolaron California entre 2011 y 2015 impidieron que hubiese suficiente nieve como para activar las cascada. Pero desde entonces, con mayor o menor fuerza, siempre se ha producido este evento tan especial.

De fenómeno natural a fenómeno social

Cada vez son más las personas que deciden desplazarse hasta este precioso parque nacional para contemplar la Cascada de fuego, la cual solo dura 10 minutos, pero que se recuerda toda la vida. Los viajeros que han podido contemplarlo lo califican como "una de las experiencias más bonitas" que nunca han vivido.

Este año se cumplen 50 años de la primera fotografía conocida de este fenómeno, la que puso sobre el mapa este parque nacional y sobre la mente de los amantes de la belleza natural este evento tan impresionante.

Con el paso de los años cada vez eran más los interesados en observar esta preciosa estampa y con la llegada de las redes sociales este lugar se convirtió en un destino muy concurrido durante el mes de febrero.